Україна першою у світі застосує певні види захисту енергетичної інфраструктури — Укренерго

Укренерго працює у координації з урядом та Генштабом ЗСУ.

Енергетичні обʼєкти України будуть мати активний та пасивний захист від російських анкетних атак на зимовий період.

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Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький, передає Суспільне.

Він заявив, що Укренерго працює у координації з урядом та Генштабом ЗСУ.

"Ми маємо декілька видів захисту і підстанції Укренерго, де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози", - сказав Кудрицький.

Він заявив, що не буде розголошувати деталей, та додав, що захист буде активним та пасивним.

"Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Укренерго зробили заяву про ймовірність відключення світла.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міністерства оборони Рустем Умєров заявив, що Україна не залишить без відповіді нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

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