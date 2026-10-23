Повітряна тривога. / © ТСН.ua

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Від самісінького ранку 23 жовтня армія РФ продовжує атакувати Україну реактивними БпЛА. Дрони фіксують одразу в кількох областях, зокрема на заході країни.

Що відомо про рух ударних безпілотників — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зауважимо, монітори повідомляли, що від 4 ранку було здійснено пуски близько 30 груп БпЛА з північного напрямку

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За даними Повітряних сил, станом на 07:15 нові реактивні дрони рухаються через зону відчуження Чорнобильської АЕС у західному напрямку. Зокрема, на заході цілі фіксують на Рівненщині, Волині, а також у частині Хмельниччини і Буковини.

Окрім того, з Одеської області дрони прямували у напрямку Вінниччини, а з акваторії Чорного моря — в бік Миколаївщини.

Мапа тривог станом на 07:15 п’ятниці, 23 жовтня.

Де лунають вибухи

Після 07:00 нові вибухи сколихнули Луцьк. В обласному центрі від 06:32 лунають сирени. «Жовту» тривогу оголосили через загрозу дронів, які летять на місто.

За даними кореспондентів ТСН.ua, у частині міста зникло світло після нових вибухів.

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Загроза нових атак

Військовий експерт Олег Жданов попередив, що Росія готує нову балістику, бо намагається використовувати ці ракети як один із найефективніших інструментів тиску. З його слів, ворог продовжить бити по українській енергетичній інфраструктурі. Окрему загрозу становлять спроби Росії збільшити дальність балістичних ракет «Іскандер».

Водночас у ЗСУ попереджають про загрозу для заходу та центру України. Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на ці регіони. Днями вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.

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