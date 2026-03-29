Україна під масованим ударом: ракети, рої "Шахедів" і руйнування у різних областях

Армія РФ ввечері 28 березня та вночі 29 березня завдала масованого удару по Україні. Росіяни застосували дрони й ракети. Не минулося без руйнувань і постраждалих.

Вибухи на Хмельниччині

Ввечері 28 березня у Хмельницькій області пролунали звуки вибухів. Попередньо, ворог атакував «Кинджалами». За інформацією моніторингових каналів, у повітрі ще перебуває три МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Людей закликали перебувати в укриттях.

За інформацією моніторів останній раз Росія запускала «Кинджали» ще в лютому.

«Півтора місяця тому», — стверджують моніторингові канали.

Також вночі 29 березня росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття.

«Станом на зараз інформація про загиблих, травмованих не надходила. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням. Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів», — зазначив керівник Хмельницткої ОВА Сергій Тюрін.

Удар по Сумщині

Росіянизавдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Конотопа Сумської області. За даними міського голови Артема Семеніхіна, зафіксовано «приліт».

«І мова йде саме про цивільні об’єкти та житло мешканців», — коротко зазначив він.

Деталі та наслідки атаки з’ясовувалися.

Наслідки на Миколаївщині

Увечері, 28 березня, Воскресенська громада Миколаївської області опинилася під атакою дронів типу «Шахед». Внаслідок удару поранення дістали восьмеро людей. Cеред них — семеро дітей. Усі зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до медичних закладів.

«Надається необхідна медична допомога», — йдеться в повідомленні очыльника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

За даними місцевої влади, у Миколаївській області є такі наслідки атаки:

Воскресенська громада — через атаку та падіння уламків БпЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десятеро осіб: дві жінки віком 40 та 18 років, п’ять дівчат та троє хлопців віком від 10 до 16 років, їх госпіталізували. Інформують, що 40-річна жінка та двоє дівчат 13 й 15 років перебувають у тяжкому стані, інші шестеро — у стані середньої тяжкості. Пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.

Вознесенський район пошкоджено вікна навчального закладу та лінію електропередач. Частково знеструмлено один із населених пунктів району. Постраждалих немає;

Миколаївський район — РФ двічі атакувала FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. Без потерпілих.

Обстріл Київщини

Київщину впродовж ночі та зранку тероризували російські дрони.

«Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Маємо незначні наслідки у Білоцерківському та Бориспільському районах. Під ударом — знову мирні населені пункти», — зазначив очільник ОВА Микола Калашник.

За даними влади:

у Бориспільському районі — пошкоджено господарську інфраструктуру одного з агропідприємств.

у Білоцерківському районі — виробничі приміщення підприємства, скління квартири багатоповерхового будинку.

Удар по Одещині

РФ 29 березня здійснила чергову атаку дронами на Одеську область. Ворог вгатив по цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер констатував, що є наслідки для:

енергетики: зафіксовано влучання в один із об’єктів енергетичної інфраструктури. Через пошкодження у низці населених пунктів області спостерігаються перебої з електропостачанням.

житлового сектора: один із дронів влучив у приватний будинок, частково зруйнувавши фасад будівлі. Також зафіксовані пошкодження на території дачного кооперативу.

Пожежі оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

На місцях працюють аварійні бригади та рятувальники. Енергетики займаються відновленням живлення у знеструмлених районах. Інформація щодо наслідків та збитків уточнюється.

Поранені на Харківщині

«Суспільне» інформує, що у Харківській області є потерпілі через російську атаку. Сталося влучання російського дрона в цивільний автомобіль у Великобурлуцькій громаді.

У пресслужбі поліції Харківщини повідомили, що 32-річний, 42-річний та 67-річний чоловіки зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Поранених госпіталізували. Як деталізували правоохоронці, окупанти вдарили FPV-дроном.

Скільки цілей збила ППО

Від вечора 28 березні до ранку 29 березня росіяни атакували Україну. Так, противник застосував аеробалістичну ракету «Кинджал» та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 300 із них — «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів», — поінформували оборонці неба.

Втім зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.