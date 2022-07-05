Україна під обстрілами: ситуація в регіонах станом на ранок 5 липня

Україна під обстрілами: ситуація в регіонах станом на ранок 5 липня

Російські окупанти ракетами обстріляли населенні пункти в різних регіонах України.

Обстрілам піддалися Дніпропетровщина, Сумщина, Миколаївщина, Луганщина та Харківщина.

Про це повідомляє Ukraine NOW.

Миколаївщина

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про ранковий ракетний обстріл. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.

Дніпропетровщина

7 ракет було випущено по Дніпру та області, 6 з яких вдалося збити силам ППО. Уламки однієї із ракет впали у Дніпрі, через що сталося займання.

Одна з ракет поцілила у місто Плокров, зокрема у приватні будинки. Кілька будинків зруйновано. Попередньо, обійшлося без жертв. Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць. Село частково без світла.

Сумщина

Близько 4 ранку російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Шостка. Пожежу локалізовано, інформація щодо збитків уточнюється.

Луганщина

На Луганщині горить ворожий склад з боєприпасами у Кадіївці. Сталося детонування снарядів. Воно тривало впродовж кількох годин.

Харківщина

Проти ночі на Харківщині лунали вибухи. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, що у Покрові ракета влучила у будинок, де перебували 6 людей. всі дивом вціліли.

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