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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1009
Час на прочитання
1 хв

Україна під ударом РФ: прилетіло по підприємству в одній з областей

Нічна атака російських БпЛА на Полтавську область завершилася пожежею на одному з підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака російськими дронами «Шахед»

Атака російськими дронами «Шахед» / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія у ніч проти 12 червня атакувала дронами Полтавську область. Зафіксовано влучання по одному з промислових підприємств.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вночі у Полтавському районі російський безпілотник влучив у цех одного з промислових підприємств. На місці спалахнула пожежа, яку оперативно загасили підрозділи ДСНС.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни атакували «Шахедами» залізничну інфраструктуру в Сумській області: пошкоджено вокзали та станції, загинула працівниця «Укрзалізниці», яка прямувала до укриття, ще одна чергова поранена.

Вранці 12 червня російські загарбники атакували «Шахедами» Миколаїв, внаслідок чого поранено чоловіка та пошкоджено будівлі транспортного підприємства й автомобілі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1009
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