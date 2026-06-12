Україна під ударом РФ: прилетіло по підприємству в одній з областей

Атака російськими дронами «Шахед» / © tsn.ua

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Російська армія у ніч проти 12 червня атакувала дронами Полтавську область. Зафіксовано влучання по одному з промислових підприємств.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Вночі у Полтавському районі російський безпілотник влучив у цех одного з промислових підприємств. На місці спалахнула пожежа, яку оперативно загасили підрозділи ДСНС.

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Постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни атакували «Шахедами» залізничну інфраструктуру в Сумській області: пошкоджено вокзали та станції, загинула працівниця «Укрзалізниці», яка прямувала до укриття, ще одна чергова поранена.

Вранці 12 червня російські загарбники атакували «Шахедами» Миколаїв, внаслідок чого поранено чоловіка та пошкоджено будівлі транспортного підприємства й автомобілі.

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