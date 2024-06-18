Україна під'єднала до мережі отриману від США газотурбінну міні-ТЕС: що про це відомо

Україна під'єднала до мережі отриману від США газотурбінну міні-ТЕС.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко

За його словами, Енергоатому знадобилося 16 місяців, щоб запустити в роботу мобільну електростанцію, подаровану USAID на початку 2023 року.

"Вона працює", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у понеділок, 17 червня.

"Це вкрай необхідне для України обладнання від наших американських партнерів, яке допоможе збільшити енергосистеми України, що генерують потужності, на 25 МВт, дозволить швидко відновлювати живлення АЕС щонайменше на власні потреби станцій у разі їх знеструмлення в результаті ракетних або артилерійських обстрілів, а також забезпечить об'єкт критичної інфраструктури та громадянське населення електроенергією та теплом", – раніше сказав президент Енергоатому Петро Котін.

Електростанцію, вироблену у США компанією General Electric, привезли до України ще у лютому минулого року.

Нагадаємо, що в Україні частково скасували графіки відключень світла. Так, до 15:00 електрику вимикати не будуть.

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