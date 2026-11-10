Україна готує масштабний план на зиму: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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В Україні розробили детальний план дій для стабільного проходження зимового періоду в умовах воєнного стану.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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Україна розробила план проходження зими

За словами глави держави, план охоплює ключові сфери життєдіяльності країни — від захисту та відновлення енергетичної інфраструктури до прямої підтримки громадян у разі відключень світла.

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«Ми підготували план, як пройти зиму. Він про енергетику, дизель, зміцнення наших мостів. Також про те, як допомогти людям, у яких будуть проблеми з електрикою», — сказав президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, документальний комплекс заходів також передбачає забезпечення країни запасами пального та додатковий захист мостової інфраструктури від потенційних загроз.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що РФ завдала масованого удару по об’єктах енергетики України. Зокрема, на Київщині ворог обстріляв підстанції, які з’єднували Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом і центральними областями.

На Київщині вирішили посилити світломаскування напередодні зими. Нові заходи стосуватимуться не лише комунальних об’єктів, а й житлових будинків та бізнесу. У владі пояснили, навіщо це потрібно.

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