Україна піднялась на три сходинки в рейтингу найсильніших армій світу: які позиції у сусідніх країн

Україна піднялась на три сходинки в рейтингу найсильніших армій світу: які позиції у сусідніх країн

У Європі наша армія займає 6-те місце.

Згідно з оновленим американським рейтингом військової потужності Global Firepower Index 2022, Україна вчергове піднялася на три сходинки та займає тепер 22 місце серед 140 найпотужніших армій світу (у 2021 ми були на 25 місці).

Так званий "індекс сили" (PwrIndx) України теж покращився й становить у 2022 році 0,3266 (оцінка 0,0000 вважається "ідеальною"). Для порівняння у 2021 році він був - 0,4396, у 2020 році - 0,4457.

Щодо наших сусідів, то найвищі позиції у Росії - вона опинилася на 2 місці і поступається лише США. Усі інші країни, які межують з Україною, мають слабші позиції. Так, Польща - 24, Румунія - 38, Білорусь - 52, Угорщина - 56, Словаччина - 60 та Молдова - 105.

Серед 35 країн Європи Україна посіла 6 сходинку, піднявшись за рік на одну позицію з 7 місця. Перша у Європі - Франція, далі йде Велика Британія, Італія - 3, Німеччина - 4, Іспанія - 5.

Сідлом за Україною на 7 місці - Польща, Румунія - 12, Білорусь - 15, Угорщина - 16, Словаччина - 20 та Молдова - 29.

Варто зазначити, що рейтинг Global Firepower Index враховує чисельність людських ресурсів, логістичні можливості, паливні ресурси, фінансові можливості, витрати на оборону та географію. У ньому не розраховуються справжні бойові можливості армій.

Нагадаємо, що Україна щороку покращує свої позиції у рейтингу Global Firepower Index. Так, у 2020 році ми займали 27 місце, а у 2021 вже піднялася на 25 сходинку.