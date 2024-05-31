Україна підписала безпекову угоду зі Швецією: Зеленський розповів деталі

Президент України Володимир Зеленський у Стокгольмі разом із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Це сильний документ для нашої спільної безпеки.

Про це український лідер написав у своєму Telegram.

Військова допомога Україні від Швеції впродовж 2024–2026 років становитиме майже 6,5 млрд євро. Її сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

Як зазначив головнокомандувач, унікальна частина угоди – надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передання Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

"Ми також розвиватимемо двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в нашій країні. Дякую Швеції за солідарність із нашою державою та людьми, за цю життєво важливу підтримку для нашого захисту", – додав Зеленський.

Раніше стало відомо, коли Швеція зможе передати Україні винищувачі Gripen.

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