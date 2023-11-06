Україна підписала рекордний контракт з французькою оборонною компанією: що отримають ЗСУ

Україна та Франція підписали контракт на постачання масштабної партії штурмових гвинтівок і гранатометів.

Україна підписала контракт із дочірньою компанією Cybergun на постачання партії штурмових гвинтівок і гранатометів. Це стало рекордним замовленням для компанії.

Про це йдеться у тексті контракту.

Так, компанія Verney-Carron, яка є дочкою французької оборонної компанії Cybergun, поставить Україні:

10 тисяч штурмових гвинтівок;

2 тисячі високоточних гвинтівок;

400 гранатометів.

Загальна вартість контракту становить 36 млн євро. Постачання зброї заплановано на початок 2024 року, а перші масові поставки, згідно з документом, буде здійснено через шість місяців.

Процес повної доставки замовлення в Україну буде здійснено протягом 10 місяців. Це пов'язано з тим, що компанії необхідно адаптувати свої виробничі потужності для виготовлення продукції.

Нагадаємо, раніше французька компанія Turgis & Gaillard підписала угоду з ДП "Антонов" про виробництво в Україні безпілотника Aarok.

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