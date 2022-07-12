Україна підписала угоду зі США про будівництво двох нових блоків на Хмельницькій АЕС

Американська Westinghouse Electric Company та національна атомна енергетична компанія України "Енергоатом" підписали контракт на будівництво двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

Ці зусилля сприяють досягненню раніше підписаної угоди між Westinghouse та НАЕК "Енергоатом" щодо будівництва установок AP1000 на блоках №5 і №6 Хмельницької АЕС, а також початку процесу ліцензування та подальшого розвитку українських ініціатив щодо чистої енергії.

Про це йдеться на сайті американської компанії.

"Відповідно до угоди, Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО "Енергоатому" для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС", – зазначили в пресслужбі Westinghouse Electric Company.

В американській компанії кажуть, шо це дуже важливі кроки для енергетичної незалежності України.

"Ми готові надати наші технології та обладнання для заводу AP1000 в Україні та постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів", – наголосив президент Westinghouse Energy Systems Девід Дарем.

Нагадаємо, російська армія перетворює найбільшу в Європі атомну електростанцію в Запоріжжі на військову базу, що виходить на активний фронт, посилюючи кризу безпеки для величезного об’єкта та його персоналу.

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