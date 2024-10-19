Україна підписала з Німеччиною важливу угоду щодо ППО: що вона передбачає

До проєкту, окрім України та Німеччини, долучилися ще п’ять країн-підписантів.

Україна під час засідання міністрів оборони G7 підписала важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти. Всі вони спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу", - додав Умєров.

Нагадаємо, міністри оборони країн Великої семи (G7) у суботу, 19 жовтня, підтримали "незворотний" шлях України до членства в НАТО.

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