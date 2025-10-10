Україна після нічного удару РФ: у Києві та низці областей блекаут, у Запоріжжі загинув хлопчик

Україна пережила чергову атаку / © Getty Images

Реклама

У ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, головною метою якої стали об’єкти енергетики. Внаслідок ударів частина областей перейшла на аварійні графіки відключень.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нічний удар.

Київ

Уночі, 10 жовтня, у Києві лунали вибухи: росіяни масовано атакували столицю «Шахедами» та балістичними ракетами.

Реклама

Руйнування житлових будинків зафіксовані у Печерському районі. Там уламки збитих безпілотників спричинили пожежу у багатоповерховій будівлі. Працівникам ДСНС вдалося врятувати загалом 20 мешканців, ще 9 людей постраждали. П’ятеро осіб перебувають під наглядом медиків.

У Деснянському та Подільському районах столиці зафіксовано падіння уламків. У Деснянському їх виявили на відкритій території біля поліклініки, у Подільському — на відкритій території.

У Києві зафіксовано удари по критичній інфраструктурі, виникли масштабні перебої з електропостачанням. Лівий берег опинився без світла, а метрополітен змінив рух поїздів.

Лівий берег столиці залишився без світла / © Getty Images

В офіційному каналі Міністерства енергетики України повідомили про те, що ворог завдає масованого удару по український енергетичній системі.

Реклама

«Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи», — зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Київська область

Унаслідок нічної атаки російських дронів та ракет на енергетичну інфраструктуру у Київській області зафіксовано перебої з електропостачанням, що вплинуло на рух приміських потягів.

Через ворожі удари виникли пожежі / © Getty Images

Водночас, за інформацією ДСНС, у Броварах уламки ворожого безпілотника впали на двоповерхову будівлю мінімаркету, внаслідок чого спалахнула пожежа й було частково зруйновано споруду. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Згодом у ДТЕК повідомили про запровадження екстрених відключень світла на Київщині.

Реклама

Сумська область

Через наслідки нічної комбінованої російської атаки на енергетику Сумська область перейшла на графіки аварійних відключень світла.

Повідомляється, що на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень за вказівкою НЕК «Укренерго».

«Наразі графіки аварійних відключень діють на 10 черг споживачів», — зазначили в обленерго.

Запоріжжя і Дніпропетровщина

У ніч проти 10 жовтня і зранку Росія завдала ударів балістичними ракетами по Дніпру і Запоріжжю. У містах пролунали потужні вибухи.

Реклама

Понад 6 годин Запоріжжя перебувало під масованою атакою ворога, заявив очільник військової адміністрації Іван Федоров.

Відомо про загибель 7-річного хлопчика, ще троє людей поранені, перекритий проїзд через ДніпроГЕС.

«Ще одна важка ніч. Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС — це попереджувальні заходи. Рух буде поновлено щойно дозволить безпекова ситуація», — написав він.

Росіяни також пошкодили газову інфраструктуру в Запоріжжі, проте тиск в мережі вже стабілізували і люди можуть користуватися газом у звичному режимі.

Реклама

Наслідки удару / © Getty Images

У Дніпрі вибухи було чутно о 05:10. Очільник ОВА Сергій Лисак зрання повідомив про наслідки атаки — у громадах є пошкодження, виникали пожари.

Про тимчасову відсутність електропостачання через локальну аварію в мережі в частині міста Самар, Самарівського, Павлоградського та Синельниківського районів повідомляє «ДТЕК Дніпровські електромережі». Фахівці працюють над ліквідацією аварії та поверненням світла споживачам.

У Кривому Розі через ворожу атаку постраждали троє людей — чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Полтавщина

В АТ «Полтаваобленерго» повідомили, що 10 жовтня від 2:43 до 00:00 в області внаслідок російського обстрілу об’єктів енергетики буде діяти спеціальний графік аварійних відключень електроенергії. Обсяг розвантаження становить 80МВт.

Реклама

«Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК „Укренерго“, — зазначили в обленерго.

Черкаська область

Нічну атака пережила і Черкащина. Наразі відомо, за даними ОВА, що ворог цілив по критичній інфраструктурі і наразі перекрито рух греблею гідроелектростанції. Крім того, уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку в Каневі, постраждала одна людина.