Україна після масованої атаки на Київ закликала Конгрес США розблокувати допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав американський Конгрес розблокувати допомогу Україні.

Про це дипломат написав у мережі Х.

"Сьогодні вночі, коли люди спали, Київ зазнав чергового ракетного обстрілу. Було збито понад 30 ракет, а уламки, що падали, поранили понад десятка людей. Я закликаю Конгрес США розблокувати допомогу Україні, щоб врятувати життя, захистити свободу та перемогти російський терор", - наголосив очільник МЗС України.

Нагадаємо, вночі окупанти здійснили потужну ракетну атаку на Київ. Зокрема, з використанням "Кинджалів". У столиці до 13 зросла кількість постраждалих внаслідок удару. У кількох районах сталося падіння уламків ракети, виникли пожежі, пошкоджено автомобілі.

Вночі сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет, що летіли на столицю. Всі повітряні цілі вдалося збити.

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