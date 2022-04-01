Україна після війни: Шмигаль відповів, де влада візьме гроші на відновлення країни

Україна після війни: Шмигаль відповів, де влада візьме гроші на відновлення країни

Є декілька джерел надходження коштів, серед іншого створюється і міжнародний фонд підтримки України.

Відбудова України почнеться одночасно у всіх зруйнованих містах. А джерела надходження коштів на відновлення країни є різні, зокрема, одним із них є арештовані та конфісковані активи Росії.

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Про це сказав глава Кабміну Денис Шмигаль у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Відбудову будемо починати у всіх містах України... Джерела різні. У першу чергу, це арештовані та конфісковані активи агресора, також це державний бюджет України. Крім цього, ми працюємо над створенням міжнародного фонду. Ведемо переговори з міністрами фінансів G7", - заявив Шмигаль.

Раніше прем’єр-міністр України розповів, що на сьогодні в усьому світі створюється дуже багато фондів з підтримки держави та її відновлення після війни. Так, над великою програмою активно працює велика кількість людей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв після перемоги України у війні з Росією відбудувати швидко і якісно все, що було зруйновано окупантами.

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