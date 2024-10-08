Україна планує мобілізувати ще 200 тисяч людей: чи можливо це втілити у реальність

Україна готується мобілізувати ще 200 тисяч військових до кінця року. Ба більше, дехто каже, що мобілізаційний вік в Україні має бути від 20 років. Чим це пояснюють та чи можливо це втілити у реальність?

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Мобілізація 200 тисяч осіб

Україна має на меті мобілізувати ще 200 тисяч військових до кінця 2024 року. Однак ці плани навряд чи можливо втілити. Про це пише видання The Times.

"Ціль у 200 000 мобілізованих до Збройних сил України може бути все більш необхідною, але її також стає все важче досягти", - йдеться в повідомленні.

У матеріалі йдеться також й про те, що натомість Росія набирає нібито близько 30 000 військових щомісяця. Ба більше, країна-агресорка Росія 2025 року планує збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів, повідомляє агентство Bloomberg.

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Це більше, ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку, згідно з проєктом бюджету, який, ймовірно, незабаром буде представлений на розгляд російського парламенту, повідомляється у матеріалі Bloomberg.

Згідно з цим документом, уряд РФ має намір збільшити витрати на оборону до понад 13-ти трильйонів рублів (142 мільярди доларів) у 2025 році (у 2024 на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів). Однак, за даними Bloomberg, у 2026 році військові витрати планується скоротити до 5,6% ВВП і до 5,1% – у 2027-му.

В ефірі Radio NV нардеп Роман Костенко зазначив, що багато хто говорить про те, що Росія боїться проводити мобілізацію, але може статись так, що країна-агресор все ж на неї наважиться і не розвалиться від цього, або ж це станеться не відразу.

Він констатував, що для досягнення серйозніших цілей, ніж захоплення сіл, Росії потрібен особовий склад, а зараз вона набирає за місяць приблизно ту ж кількість людей, що й втрачає.

"Але і ми набираємо людей стільки, щоб ледь-ледь їм протистояти. І якщо вони кардинально змінять свої підходити, нам потрібно буде реагувати. Це буде дуже великий виклик. І потрібно зараз нашій владі, насамперед нашому президенту, тому що він верховний головнокомандувач, для себе зрозуміти, чи готові вони до таких рішень, які будуть дуже непопулярні. І вони мають уже готуватись до відповіді Росії, якщо це станеться", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, працівник Одеського територіального центру соціального комплектування (ТЦК) розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей, йдеться у матеріалі The Times.

"Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку. Він додав, що в окремі дні вдалося роздати 100 повісток, але тоді відгукувалося надзвичайно мало чоловіків", - вказано в повідомленні.

Представник ТЦК також додав, що періодично понад половина чоловіків, які приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у Силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

"Багато людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з’ясувати, що вони насправді хворі", - розповів він.

Своєю черго, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні взагалі має бути з 20 років. За його словами, щодо цього питання ведуться дискусії.

"У нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримаємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою Батьківщину" - вказано в повідомленні.

За його словами, американських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки до 25 років не підлягають призову. Костенко зазначив, що у світі це звична практика — мобілізація з 18 чи 20 років.

Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку, є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть «спускати на гальмах», то скоро вона "піде в мінус№.

"Бусифікація" чоловіків віком 50-60 забороняється?

В Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу Збройних сил України.

Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву Командування Сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Кого все ж забиратимуть до армії?

Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної Ради Федір Веніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

За словами Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп запевнив, що це рішення – загальна позиція військового керівництва.

Що каже закон?

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування. За словами адвокатки, надати оцінку змісту цієї директиви неможливо.

Додам, що нещодавно в Україні також припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Додамо, у Харківському ОТЦК та СП нагадали особливості перевірки військово-облікових документів.

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