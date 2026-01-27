Україна планує підписати з США 20-пунктний мирний план: Сибіга розповів подробиці

Андрій Сибіга

Україна готується до підписання масштабного мирного плану зі США, який складатиметься з 20 пунктів. Окремий документ Сполучені Штати планують підписати з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю «Європейській правді».

За словами очільника МЗС, у переговорному процесі вперше офіційно фігурує термін «безпекові гарантії». Європейські партнери України також залучені до процесу та братимуть участь у домовленостях щодо забезпечення стабільного миру.

Одним із найбільш принципових елементів майбутньої угоди Андрій Сибіга назвав присутність іноземних військових контингентів на території України. Він зазначив, що низка європейських партнерів уже висловила готовність надати свої підрозділи. Проте реалізація цієї ініціативи можлива лише за умови американського «бекстопу» — прямої підтримки та гарантій з боку США.

Зазначається, що важливим складником нової системи безпеки має стати пакет стримування, який змусить російський режим чітко усвідомлювати наслідки у разі порушення мирних домовленостей. Міністр акцентував на тому, що ключовим інструментом такого стримування є військова самодостатність України. Зокрема, йдеться про розвиток власного виробництва сучасних систем протиповітряної оборони та далекобійного озброєння.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 січня, відбулися тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі.

Окрім цього, на переговорах в Абу-Дабі також обговорювався 20-пунктний план миру та ключові проблемні питання. Зеленський заявив, що «проблемних питань стало менше».

Раніше Сибіга заявляв, що президент України готовий на безпосередні переговори з Путіним, щоб врегулювати ситуацію з територіями та Запорізькою АЕС. Також Сибіга уточнив, що участь Лаврова в процесі наразі не передбачено, ключові домовленості підтримують США та ЄС.