Україна планує закупляти дрони власного виробництва через Prozorro: як це буде працювати

У лютому Уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro.

Україна зможе закупляти дрони українського виробництва через закритий функціонал системи Prozorro. Уряд нашої держави ухвалив відповідне рішення.

Про це на своїй в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це логічний крок розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів.

“У виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів. Уся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу — і недоступна росіянам, звісно”, - наголосив Михайло Федоров.

Зазначимо, що у лютому Уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді вона стосувалась масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.

Нагадаємо, що Зеленський назвав найбільшу трагедію війни РФ проти України.

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