Ремонт американської зброї тепер оплачуватиме Україна: у скільки це стане державі

США запроваджують нову модель співпраці

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Рішення Сполучених Штатів не надавати, а продавати Україні озброєння стосується не лише нової зброї, а й послуг з обслуговування і ремонту вже наданої техніки. Активна робота з укладання контрактів на необхідні послуги та закупівлю запчастин уже триває.

Про це пише Defence Express.

Зокрема, Агентство зі співробітництва в галузі безпеки та оборони (DSCA) оприлюднило два дозволи, що стосуються обслуговування систем ППО та самохідних артилерійських установок M109. Загальна гранична вартість за обома напрямками становить до 330 мільйонів доларів, хоча фінальна сума за твердим контрактом може бути меншою.

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Деталі дозволів: ППО та САУ M109

Більш значним є дозвіл на обслуговування систем протиповітряної оборони на суму до 180 мільйонів доларів. Він передбачає закупівлю обладнання і послуг з «підтримки та ремонту наявних систем протиповітряної оборони американського виробництва», а також навчання персоналу та навчальне обладнання. Важливо, що окрім основного виконавця — Sierra Nevada Corporation, роботи виконуватимуть і низка українських компаній, що свідчить про локалізацію обслуговування безпосередньо в Україні.

Основний підрядник, Sierra Nevada Corporation, заслуговує на окрему увагу. Ця компанія не є виробником систем ППО, проте є амбітним підрядником Міністерства оборони США, який отримує контракти на складні завдання. Зокрема, саме ця компанія зараз працює над створенням «літаків Судного дня» для США. Самі назви систем ППО, які підлягають обслуговуванню, не розголошуються, але ЗСУ наразі використовують широкий спектр американських систем — від ПЗРК Stinger і «шахедобійок» Vampire до комплексів Patriot та «FrankenSAM» (наприклад, «Бук-М1» з ракетами RIM-7/AIM-7).

Щодо САУ M109 дозвіл DSCA передбачає продаж обладнання для технічного обслуговування і ремонту, включно з капітальним, на загальну суму до 150 мільйонів доларів. Виконавцями робіт визначені BAE Systems (власник прав на виробництво та модернізацію), Daimler Truck North America та Allison Transmission (відповідають за ходову частину).

Усі роботи, як і в разі з дозволом на відновлення БМП Bradley за 150 мільйонів доларів, будуть проведені в Європі. Точні терміни робіт стануть відомі лише після укладання твердих контрактів. Загалом ЗСУ отримали близько 90 САУ M109 різних версій, від M109A3 (зокрема, від Норвегії) до M109A6 Paladin (від США).

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Нагадаємо, перша батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot, яку було обіцяно в межах нового пакету допомоги від президента США Дональда Трампа, вже надійшла до України.