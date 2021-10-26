Україна почала купувати кисень для хворих на COVID-19 в Польщі - Ляшко

Україна почала купувати кисень для хворих на COVID-19 в Польщі - Ляшко

Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи.

Україна закупила кисень в Польщі, аби пришвидшити процес розвезення балонів до лікарень та хворих на коронавірус пацієнтів, яким він необхідний.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі – ред.), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – ред.) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей. Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях", - розповів очільник МОЗ.

Відповідаючи на питання, за якою ціною Україна закуповує кисень в Польщі, Ляшко зазначив, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

В Україні два заводи з виробництва медичного кисню призупинили роботу через регламентні роботи. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності.

через регламентні роботи. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності. За словами Ляшка, у медичних закладах у п'ять-шість разів більше споживають кисень, ніж було раніш. Це пов'язано з тим, що інфіковані "Дельтою" вимагають більше кисневої підтримки. Загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.

Новини України: пацієнти житомирських лікарень потерпають від перебоїв з киснем

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання