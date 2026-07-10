Україна «відрізає» Крим / © Getty Images

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Українські військарозпочали новий етап своєї кампанії щодо ізоляції окупованого Криму, атакуючи російські морські судна та танкери.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Командувач українських сил безпілотних систем (ВСБ) майор Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що в ніч проти 9 липня українські війська завдали ударів по 14 російських суднах в Азовському морі, включаючи 12 бензовозів, буксир «Альфео» та одне суховантажне судно.

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«Безперервна українська кампанія ударів середньої та далекої дальності проти російських наземних транспортних шляхів погіршує логістику між Росією та окупованим Кримом, змушуючи Крим покладатися на морські постачання бензину для вирішення проблеми дефіциту бензину», — зазначають експерти.

На їхню думку, посилення українських ударів по російських морських паливних танкерах демонструє новий етап у здатності України швидко адаптуватися до переходу Росії до морського транспортування палива та, ймовірно, продовжуватиме порушувати здатність Росії підтримувати логістику та транспортувати паливо між Росією та окупованим Кримом, намагаючись ізолювати півострів.

Ситуація в Криму — останні новини

25 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про 40-денну спецоперацію, яку за його наказом почала СБУ. Мета операції — натиснути на РФ задля завершення війни.

Перед цим, 17 червня, з’явилось інтерв’ю міністра оборони Михайла Федорова, який сказав, що є план ізоляції Криму і вже узялися до виконання. Тим часом стало відомо про серію ударів по логістиці окупованого півострова.

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Представники окупаційної влади на Кримському півострові отримали наказ про термінову евакуацію, повідомили представники сил опору АТЕШ. Відомо про наказ для Феодосії та Керчі, населених пунктів на південному узбережжі біля Кримського мосту, але його отримали й інші. На півострові помітили інші ознаки тривоги окупантів, які почали проявлятись після перерізання логістики та початку ізоляції Криму.

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