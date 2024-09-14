Україна почала виготовляти новий тип боєприпасів — ексочільник Мінстратегпрому

За словами Камишіна, за час його урядування обсяги оборонного виробництва в Україні зросли вдвічі.

Україна почала виробляти власні 155-міліметрові артилерійські снаряди, що раніше було неможливим для оборонної промисловості країни.

Про це повідомив колишній міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю норвезькому виданню Nettavisen.

“Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів”, – зазначив він.

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За словами Камишіна, за час його урядування обсяги оборонного виробництва в Україні зросли вдвічі.

"До кінця року зросте втричі. Продовжуємо працювати далі", – сказав він.

Камишін також наголосив, що найбільшою проблемою є відсутність фінансування для збільшення виробництва зброї. Можливості українського оборонно-промислового комплексу, за його словами, дозволяють це зробити.

У травні 2024 року гендиректор підприємства "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас повідомив, що Україна має труднощі з виготовленням снарядів стандарту НАТО калібру 155 мм, зокрема, через нестачу пороху.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що Україна отримає близько 500 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів до кінця поточного 2024 року.

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