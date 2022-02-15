В Україні почався спад COVID-захворюваності, але фахівці попереджають про можливий повторний спалах

В Україні почався спад COVID-захворюваності, але фахівці попереджають про можливий повторний спалах

Наразі в Україні фіксують лише перші ознаки стабілізації ситуації з коронавірусом.

Україна почала виходити з піку захворюваності на COVID-19, але залишається високий ризик відновлення зростання кількості інфікованих.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Так, за оцінками KSE, зараз триває початок спаду з усе ще високим ризиком відновлення зростання захворюваності. Фахівці прогнозують розвантаження медичної системи та зменшення пацієнтів у лікарнях впродовж тижня.

"Зараз ми вважаємо, що це початок виходу з піку, але наголошуємо, що ризик відновлення зростання залишається дуже високим. Захворюваність зафіксувалася на найвищих відмітках, що потенційно дає поштовх до того, щоб продовжити зростання... Такий спад кількості виявлених випадків в Україні – це ще не означає, що Україна пройшла свій пік захворюваності. Ми наголошуємо на тому, що це лише перші ознаки стабілізації", - зазначив Ганиченко.

Також в Україні спостерігаються перші ознаки стабілізації рівня COVID-госпіталізацій. За тиждень кількість виписок зросла на 25%, а кількість госпіталізованих зменшилася на 4%.

"Зараз починається вихід із пікових значень. Проте ризик відновлення зростання не тільки виявлених випадків, а й госпіталізацій, також є все ще високим, через те що тижневе сповільнення може бути тимчасовим коливанням", -підсумував Ганиченко.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 15 лютого 2022 року зафіксовано 29 724 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 305 осіб, 23 235 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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