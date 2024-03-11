Україна починає переговори щодо відновлення авіаперевезень – Кубраков

Українська влада офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень у нашій країні. Консультації відбуваються й з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Про це сказав віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети, у світі не так багато. Ізраїль – це найуспішніший приклад. Ми багато часу проводили і проводимо у консультаціях з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю", – зазначив Кубраков.

З його слів, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні.

"Нам важливо почути перший офіційний зворотній зв'язок від регуляторів", – додав міністр.

Кубраков також запевнив, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і хочуть бути першими під час відновлення роботи українського авіаринку, але відмовився їх називати.

Переговори, з його слів, тривають й з трьома українськими компаніями.

Нагадаємо, головний аеропорт України відвідало керівництво Міжнародної ради аеропортів Європи. В аеропорту зазначають, що готуються до відкриття останні два роки та підтверджують, що співробітники підприємства продовжують працювати над тим, аби аеропорт міг в найкоротші можливі терміни відновити своє функціонування.

Авіаційні експерти кажуть, що слідкують за коментарями посадовців про можливе відновлення польотів цивільної авіації в Україні, які, справді, почали лунати надто часто.

"Мені особисто не зовсім зрозумілі підстави для таких заяв. Особливо, коли їх коментують офіційні особи. Адже вони мають посилатись на конкретні фактори безпеки та готовності аеропорту до відновлення роботи. Наразі велика кількість працівників аеропорту задіяна лише для утримання об’єкту інфраструктури", - розповідає ТСН.ua Кирило Новіков, авіаційний експерт.

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