Україна починає роботу над першим підводним дроном: в чому його особливість

Морські безпілотники змінюють форму морського бою в Чорному морі. Досі Україна мала серйозну перевагу, але оскільки російський флот починає шукати способи протистояти їм, ця перевага опинилася під загрозою. Тепер нові українські проєкти мають на меті запровадити в бойові дії високопотужні підводні безпілотники.

Про це пише Naval News.

Морська війна в Чорному морі — перша в історії, яка велася на платформах без екіпажу. Україна швидко запровадила інновації з безекіпажними катерами і поки що, здавалося, на крок попереду ВМС Росії. Але це лідерство під загрозою.

Проєкт FURY (Перший український робототехнічний флот), який буде присутній на хакатоні Міністерства оборони України "Наступ машин" 28 січня, розглядає природну еволюцію безпілотного бою.

"Деякі наші прийоми і тактики, які були напрацьовані в 2022 і 2023 роках, не будуть працювати в 2024 році. Тому нам потрібно змінити тактику, змінити технічні характеристики всього, що ми робиио", - сказав командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа

Українські БПЛА мали успіхи, принаймні частково, через повільність Росії у протидії їм. Але це змінюється, Росія впроваджує більше засобів захисту та починає краще їм протистояти. Захист від невеликих швидкісних човнів існує з 1900-х років і протягом кількох років був у центрі уваги західних військово-морських сил через загрози Близького Сходу. Без продовження інновацій з українського боку Росія могла б відновити свою перевагу в Чорному морі.

Переваги підводних безпілотників

Підводні БПЛА мають очевидні переваги раптовості, непомітності та живучості. І хоча вони, ймовірно, будуть дорожчими, ніж поточні БПЛА, вони будуть багаторазовими і, отже, дешевшими в довгостроковій перспективі. При цьому вони не вимагають матеріально-технічного забезпечення та чисельності персоналу звичайних підводних човнів.

Створення БПЛА за своєю суттю складніше, ніж надводних кораблів. Рухові механізми, комунікація та автономність – усе це створює особливі проблеми. Підхід проєкту FURY полягає в тому, щоб співпрацювати з досвідченим виробником БПЛА на Заході та, по суті, озброїти існуючу платформу. Це значно зменшує ризик розвитку та має призвести до набагато більш продуктивної платформи, ніж якби вони починали з нуля.

Ці БПЛА планують застосовувати для цілого ряду місій. Вони зможуть нести зброю, наприклад міни чи торпеди, або навіть ракети, які запускаються з підводних човнів. Використовуючи існуючі розробки, можна встановити низку датчиків. Окрім атаки, він зможе виконувати й розвідувальні місії.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії восени 2022 року почала масовано обстрілювати Україну "Калібрами" зі своїх кораблів у Чорному морі. Тож Сили оборони отримали вказівку знайти варіант, як знищувати чи хоча б пошкодити ракетоносії Чорноморського флоту РФ. Як українські дрони вперше атакували Чорноморський флот – подробиці унікальної операції в Криму читайте в статті.

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