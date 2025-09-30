ТСН у соціальних мережах

Україна навчає європейців боротьби з дронами: з ким є співпраця

Навчання українських та західних військових можуть стати основою для нової системи протидії БпЛА. Йдеться про тренування потенційної реакції або на російські, або на будь-які інші дрони.

© tsn.ua

© tsn.ua

Україна в Данії ділитиметься власним досвідом захисту від дронів. Наші військові вже прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив: український досвід сьогодні є найбільш актуальним у Європі.

«І саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської „Стіни дронів“ — масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі», — сказав Зеленський.

Щобільше, вже є перший звіт команди з Данії.

«Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам», — каже лідер країни.

Отримані результати в Данії стануть базою для співпраці з іншими європейськими країнами.

Раніше Зеленський назвав країни, які наступними можуть постраждати від агресії Путіна. Вже не йдеться про те, що порушення повітряного простору в Європі, це випадкові окремі інциденти. На самій справі це — тривожна тенденція. РФ не націлена на окремі країни, вона здатна похитнути безпеку всієї Європи.

«Ви бачили, що Естонія, Польща, Данія, Норвегія та Швеція. Були певні сигнали, я не кажу, що не може бути точної одноразової чи масової атаки. Ні, я говорю про тенденції. Диму без вогню не буває», — зазначив він.

Президент запевняє, що відповідь має бути єдиною — ЄС, НАТО та США.

А наступною жертвою Путіна, вважає Зеленський, може стати Молдова або Казахстан. Саме там РФ втрачає свій вплив.

