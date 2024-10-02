Україна погодилася провести ексгумацію жертв Волинської трагедії: в Польщі прокоментували

Напередодні польська влада розкритикувала заяву міністра оборони про те, що Україні не варто очікувати вступу до Євросоюзу.

Український інститут національної памʼяті планує включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік.

Про це інформують на сторінці сайту.

Польські громади звернулися до інституту щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків членів їхніх родин. Зокрема, було отримано запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області.

"З огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань з польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам’яті вже тривалий час не діють, УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі та в порядку винятку безпосередньо взяти на себе роль координатора у проведенні пошукових робіт на запит польських громадян із запрошенням польської сторони як спостерігача", – йдеться в повідомленні.

Голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович зазначив, що установа взаємодіятиме з Державною міжвідомчою комісією з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

"З огляду на обмежену кількість фахівців та на продовження повномасштабної війни Росії проти України, що супроводжується пошуковими та ексгумаційними роботами загиблих військових і цивільних, оперативність реалізації пошукових робіт залежатиме також від наявних ресурсів", – зазначено в повідомленні.

У МЗС Польщі відреагували

На це вже відреагували в МЗС Польщі. Зокрема, речник міністерства Павел Вронський привітав готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

За його словами, заява УНІП про готовність відновити ексгумацію жертв Волинської трагедії – "це хороша інформація та крок у правильному напрямку".

"Але міністр Радослав Сікорський у переговорах з українськими партнерами неодноразово підкреслював, що ми очікуємо не планів, а рішення. Тому ми сподіваємося, що таке рішення справді буде ухвалене", – додав Вронський.

Нагадаємо, польська влада розкритикувала заяву міністра оборони про те, що Україні не варто очікувати вступу до Євросоюзу без вирішення "Волинського питання".

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