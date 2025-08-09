- Дата публікації
- Укрaїнa
- 1986
- 2 хв
Україна погодиться на мир, але не за будь-яку ціну: Сибіга назвав умови
Україна в очікуванні змістовного діалогу про мир, заявив очільник МЗС.
Україна наполягає на мирі, який базуватиметься на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни", - наголосив Сибіга.
Попри зусилля США та незмінне бажання України досягти справедливого миру, країна-агресорка Росія продовжує тероризувати мирне населення та ігнорує визначені терміни для виявлення справжньої зацікавленості у припиненні війни.
З його слів, Київ залишається відкритою до змістовного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною.
“Нам потрібен міцний мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого та міцного миру", - додав він.
Нагадаємо, джерела видання The Wall Street Journal повідомили, що в Кремлі назвали свої умови для миру з Україною. Зокрема, на першому етапі Київ має вивести війська з Донецької області, після чого фронт буде заморожено. Також Луганська область і Крим залишаться під контролем РФ. Джерела WSJ стверджують, що Україна нібито «принципово не проти будь-яких пропозицій», але наполягає на обов’язковому припиненні вогню.
Втім, президент Володимир Зеленський наголосив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України: “Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть”.