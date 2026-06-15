Україна показала нову підводну зброю: що відомо про дрон SEA TRIDENТ

Підводний безпілотник SEA TRIDENТ. Фото: Мілітарний / © Український мілітарний портал

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Українська компанія Global Mark презентувала важкий підводний безпілотник SEA TRIDENT. Він призначений для ураження стратегічних об’єктів. Розробку представили на міжнародній виставці оборонної промисловості Eurosatory у Парижі.

Про це повідомляє «Мілітарний».

Головні характеристики SEA TRIDENT

SEA TRIDENT створили для таємних операцій у морі, де головне — бути непомітним і працювати без керування ззовні. Завдяки своїм характеристикам дрон може непомітно заходити у визначені райони, щоб завдавати ударів, доставляти вантажі, перехоплювати та знищувати ворожі підводні безпілотники.

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Завдяки системі розумної навігації дрон може вражати цілі на великій відстані. Він здатний подолати до 2000 миль, що дозволяє йому виконувати тривалі завдання без зовнішнього втручання.

Підводний безпілотник SEA TRIDENТ. Фото: Мілітарний / © Український мілітарний портал

SEA TRIDENT належить до класу важких підводних апаратів: його маса становить 10 000 кг, а габарити — 10 000 × 2 000 × 1 500 мм. Дрон здатен розвивати швидкість до 10 вузлів (18,5 км/год), рухаючись у крейсерському режимі зі швидкістю 6 вузлів (11 км/год). Робоча глибина занурення до 60 метрів дозволяє йому ефективно діяти у прибережних зонах.

Підводний безпілотник SEA TRIDENТ. Фото: Мілітарний / © Український мілітарний портал

Виготовлення зброї для України — останні новини

Нагадаємо, українські оборонні компанії масово розосереджують своє виробництво по різних локаціях та закликають європейських партнерів терміново перейняти цей досвід для захисту від російських атак.

Раніше ми писали, що Україна відіграє ключову роль у розвитку сучасних підходів до застосування безпілотних систем на полі бою. У США заявили, що відстають від України у питаннях виробництва і розробки дронів.

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До слова, Україна успішно випробувала нову ракету-перехоплювач FP-7.x, яка має стати дешевшою альтернативою американським ракетам Patriot. Виробник Fire Point уже готується до масштабування виробництва та інтеграції ракети в систему ППО Freya.

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