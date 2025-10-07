Нова модифікація крилатої ракети «Нептун» / © Telegram/Денис Шмигаль

Під час показу можливостей українського оборонно-промислового комплексу для представників країн НАТО держава вперше публічно продемонструвала нестандартну версію крилатої ракети «Нептун», про існування якої раніше не повідомлялося.

Про це пишуть аналітики видання Defense Express.

На світлині, яку 7 жовтня опублікував міністр оборони Денис Шмигаль, видно ракету Р-360 з помітними потовщеннями посеред корпусу. Оскільки версія не має відомого індексу, в соцмережах її вже охрестили «пузатим» «Нептуном».

Ця модифікація відрізняється від двох відомих варіантів — протикорабельної Р-360 та дальньої модифікації РК360Л (так званого «Довгого Нептуна», ймовірніший індекс — Р-360Л).

Через ракурс фотографії важко точно порівняти всі три варіанти, але за видимими ознаками діаметр «пузатого» «Нептуна» збігається з протикорабельною версією — близько 38 см, а розмах крил і загальна довжина (орієнтовно 4,5 м без прискорювача) теж видаються сумісними.

Наявні потовщення, швидше за все, є конформними паливними баками, що дозволяють збільшити запас пального і, відповідно, дальність польоту. Для нагадування: у базової Р-360 заявлена дальність — близько 280 км, у «Довгого Нептуна» — до 1000 км.

Виходячи з типових градацій дальностей, аналітики припускають, що «пузатий» «Нептун» може мати радіус дії приблизно 500 км. Водночас експерти не виключають і інший варіант комплектацій: за рахунок зменшення пального та дальності виробник може збільшити масу бойової частини. Тому ця версія ракети може мати дальність, наприклад, близько 300 км, але вагу бойової частини більшу за 150 кг — у порівнянні з протикорабельною Р-360. Аналітики нагадали, що «Довгий Нептун» заявлений із БЧ масою близько 260 кг.

На думку експертів, загалом презентація «Нептуна» є важливою демонстрацією для європейських партнерів — вона сприяє залученню інвестицій у виробництво та масштабування серійного випуску. Більше того, за деякими оцінками, «Довгий Нептун» перевершує європейський MdCN — єдину далекобійну крилату ракету власної розробки в Європі.

Нагадаємо, у серпні в Україні вперше публічно продемонстрували далекобійну модифікацію крилатої ракети Р-360 «Нептун», відому як «Довгий Нептун». Експерти візуально оцінили, що її габарити збільшилися через використання більшої кількості палива та, ймовірно, вибухівки.

1 жовтня держпортал «Зброя» офіційно розкрив ключові характеристики ракети «Довгий Нептун». Оновлений комплекс отримав назву «Нептун-Д». Ракета демонструє разючий стрибок: її дальність польоту становить 1000 км, а вага бойової частини зросла до 260 кг (проти 150 кг). Це складне технічне досягнення. Ракета здатна уражати як наземні, так і морські цілі.