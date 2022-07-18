Україна поки не може збивати всі ракети РФ - Денисенко

В Україні почали краще збивати російські ракети, утім, коли їх випущено одночасно кілька десятків - то збити їх усіх, на жаль, ще не вдається.
Україна наразі немає можливості збивати велику кількість ракет, випущених Росією одночасно.
Про це заявив радник очільника МВС України Вадим Денисенко в ефірі телеканал "FreeДом".
"Ми насправді почали набагато краще працювати, ніж на початку війни. Те, що ми бачимо по кількості збитих ракет, - це тому підтвердження. Але, коли одночасно вилітають десятки ракет, у нас, на жаль, немає можливості, щоб збивати повністю всі ракети, випущені із Російської Федерації. На жаль, це поки що нам не під силу", - сказав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя, адже "у нашої держави її поки немає на достатньому рівні".
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