Україна поки не може збивати всі ракети РФ - Денисенко

В Україні почали краще збивати російські ракети, утім, коли їх випущено одночасно кілька десятків - то збити їх усіх, на жаль, ще не вдається.

Україна наразі немає можливості збивати велику кількість ракет, випущених Росією одночасно.

Про це заявив радник очільника МВС України Вадим Денисенко в ефірі телеканал "FreeДом".

"Ми насправді почали набагато краще працювати, ніж на початку війни. Те, що ми бачимо по кількості збитих ракет, - це тому підтвердження. Але, коли одночасно вилітають десятки ракет, у нас, на жаль, немає можливості, щоб збивати повністю всі ракети, випущені із Російської Федерації. На жаль, це поки що нам не під силу", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя, адже "у нашої держави її поки немає на достатньому рівні".

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