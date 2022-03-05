Мітинг в Бердянську проти окупантів, скриншот з відео / Держспецзв'язку

"Україна - понад усе": в Бердянську слідом за Херсоном люди вийшли на мітинг проти окупантів: відео

Місцеві мешканці вийшли на мітинг проти російських загарбників.

В Бердянську Запорізької області місцеві жителі з українськими стягами вийшли на мітинг проти російської окупації і військ РФ, які намагаються захопити території України.

Відповідне відео з місця події оприлюднила пресслужба Держспецзв'язку.

Люди на площі скандують: "Україна - понад усе" і розмахують українськими прапорами. "Поки росіяни сидять вдома і мовчазно "схвалюють" продовження війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, в Херсоні вібувається велелюдний мітинг на підтримку України. Сотні людей вийшли на центрельну площу міста і скандують: "Ганьба!", "Путін, геть!", "Херсон - це Україна!".

Як вже повідомлялось, біля Херсона українські військові завдали потужного удару по ворогу, втрати окупантів з'ясовуються.