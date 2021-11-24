Україна пообіцяла МВФ вакцинувати 17 млн громадян до кінця 2021 року

Україна пообіцяла МВФ вакцинувати 17 млн громадян до кінця 2021 року

Українська сторона запевняє Фонд, що кількість закуплених вакцин є достатньою для досягнення такого показника.

Україна у меморандумі з МВФ пообіцяла вакцинувати 17 мільйонів громадян до кінця 2021 року.

Про це йдеться у тексті меморандуму на сайті Міністерства фінансів України.

"Визнаючи, що зусилля щодо вакцинації є ключовими для підтримки економічного відновлення, ми забезпечили достатній запас вакцин і прагнемо вакцинувати принаймні 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року", — зазначається в документі.

У меморандумі українська сторона запевняє, що кількість закуплених вакцин є достатньою для досягнення такого показника.

Раніше у МВФ розповіли, що повинна зробити Україна для отримання наступних траншів у 2022 році.

Нагадаємо що Україна отримала майже 700 млн доларів траншу від МВФ.

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