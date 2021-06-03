Україна посідає 11 місце у світі за кількістю смертей від COVID-19

В Україні 2 209 417 випадків коронавірусу за час пандемії.

Україна на 11 місці у світі за кількістю летальних випадків від коронавірусної хвороби.

За даними статистичного ресурсу Worldometers станом на 2 червня, за кількістю летальних випадків від COVID-19 Україна посідає 11 місце у світі та 3 - серед країн Європи.

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Зазначають, що станом на 3 червня у світі зафіксовано 172 666 790 випадків коронавірусної хвороби. З них - 3 711 557 смертей. Подолали хворобу - 155 401 869 людей.

Загалом в Україні 2 209 417 випадків коронавірусу за час пандемії, одужало - 2 072 091 осіб, померли - 50 959 пацієнтів. Станом на ранок 3 червня зафіксовано 2 581 новий випадок коронавірусу.

Нагадаємо, у китайському Гуанчжоу стрімко поширюється новий штам коронавірусу. Місцева влада ввела локдаун в районах провінції Гуандун.

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