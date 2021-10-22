Україна посідає третє місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу

Україна посідає третє місце у світі за кількістю смертей від коронавірусу

Загалом від початку пандемії жертвами недуги стали вже понад 63 тисячі українців.

За кількістю смертей від коронавірусу Україна посідає третє місце у світі та друге в Європі.

Як повідомляє Telegram-канал "Коронавірус-інфо" з посиланням на дані статистичного ресурсу Worldometers, це дані за 18 жовтня.

Також зазначається, що за даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 18 жовтня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 5 місце у світі та 3 — серед країн Європи. Найгірше ситуація лише у Великій Британії та Росії.

Дані станом на 21 жовтня 2021 року

Станом на 22 жовтня, вже другий день поспіль, в Україні знову зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 23 785 інфікованих та 614 смертей. Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапило понад 5 тисяч людей, а 8 530 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередні два рекорди смертей від коронавірусу в Україні були зафіксовані вчора - 546 та 19 жовтня - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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