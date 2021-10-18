Україна посіла четверте місце за добовою смертністю від COVID-19 у світі

Україна посіла четверте місце за добовою смертністю від COVID-19 у світі

Найбільше осіб, що не змогли подолати недугу – у Росії (997 осіб).

16 жовтня в Україні від COVID-19 померло 219 осіб. Загалом у світі зафіксовано 4 236 летальних випадки.

Про це свідчать дані сайта Worldometers, який публікує статистику поширення захворюваності на COVID-19 у світі.

Крім того, від коронавірусної хвороби у Мексиці померло 313 осіб, Румунії – 298. Понад 100 летальних випадків зафіксовано в Ірані, Туреччині, Індії, США та Бразилії.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок понеділка, 18 жовтня, зафіксовано 9 524 нових випадків коронавірусу . Протягом доби від COVID-19 померло 177 людей, ще 3 421 пацієнтів одужало.

нових випадків . Протягом доби від COVID-19 померло людей, ще пацієнтів одужало. Від початку доби 18 жовтня "червону" карантинну зону ввели ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській.

ще в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській. Крім того станом на 18 жовтня через поширення коронавірусу Київ та 13 областей України мають показники "помаранчевої" зони. У цих регіонах перевищені - рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19, завантаженість ліжок із киснем, коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень захворюваності.

Коронавірус в Україні: до "червоної" зони додаються ще чотири області

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