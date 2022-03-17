Україна посилює роботу по визволенню захоплених в полон цивільних громадян - Верещук

Україна посилює роботу по визволенню захоплених в полон цивільних громадян - Верещук

Про це на брифінгу 17 березня повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Ірина Верещук назвала цивільних, які перебувають в полоні окупантів.

"Ми посилюємо роботу по визволенню захоплених в полон цивільних громадян.

Дніпрорудненського міського голови Євгена Матвєєва, голови Мелітопольської районної ради Сергія Прийми, Іванківського міського голови Тетяни Свириденко, голови Щастинської міської цивільної адміністрації Володимира Тюріна, секретаря Скадовської міської ради Юрія Палюха.

А також рятувальника Олексія Данченко, який був заявлений у гуманітарному коридорі, що був погоджений сторонами, а також Червоним Хрестом", - повідомила вона.

Нагадаємо, у полон до російських окупантів у Гостомелі потрапив співробітник ДСНС Олексій Данченко під час евакуації мирних жителів.

Міського голову Мелітополя Івана Федорова вдалося звільнити з полону окупантів, обмінявши на дев'ятьох російських військових-строковиків.

