Україна послабила перетину кордону з окупованих територій Донбасу та Криму: шо змінилося

Скасовано ПЛР-тести і самоізоляцію.

Від четверга, 17 червня, Україна послабила умови перетину кордону з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Зазначається, мешканці Донбасу та анексованого Криму, які прибувають на підконтрольну Україні територію, не муситимуть здавати ПЛР-тести чи відбувати 14-денну самоізоляцію за допомогою застосунку "Дій вдома".

Таке рішення пов'язане з тим, що на території країни встановили "зелену" зону, повідомили в уряді. Таким чином українська сторона зняла обмеження, з якими жителі окупованих територій стикалися на КПВВ під час перетину кордону.

Як повідомлялося, уряд подовжив карантин в Україні до 31 серпня. Утім, урядовці вирішили послабити обмеження. Зокрема, скасовують контроль самоізоляції через мобільний застосунок допоки країна перебуває в "зеленій" зоні епідеміологічної небезпеки. Тому тепер в’їжджати до країни українські громадяни зможуть безперешкодно. Утім, від іноземців вимагатимуть негативні тести на COVID-19 чи документ про повну вакцинацію.

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