- Дата публікації
- Категорія
Україна поступово перемагає у війні на виснаження, Трамп шокований втратами на фронті: головні новини ночі 8 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Кривий Ріг масовано атакували ударні БпЛА
Стратегія України на виснаження РФ приносить несподівані результати — The Atlantic
Україна розплачується за нездатність Заходу об'єднатися перед агресією Росії — The Telegraph
Росія вночі атакувала Україну безпілотниками
«Це божевілля»: Трамп розповів про втрати військових за тиждень війни Росії проти України