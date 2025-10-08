ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5389
Час на прочитання
1 хв

Україна поступово перемагає у війні на виснаження, Трамп шокований втратами на фронті: головні новини ночі 8 жовтня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 жовтня 2025 року:

Кривий Ріг масовано атакували ударні БпЛА Читати далі –>

Стратегія України на виснаження РФ приносить несподівані результати — The Atlantic Читати далі –>

Україна розплачується за нездатність Заходу об’єднатися перед агресією Росії — The Telegraph Читати далі –>

Росія вночі атакувала Україну безпілотниками Читати далі –>

«Це божевілля»: Трамп розповів про втрати військових за тиждень війни Росії проти України Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
5389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie