Україна посилює 1000 км кордону з Білоруссю: ДПСУ готує "сюрпризи" для ворога

Україна посилює кордон з Білоруссю / © ДПСУ

Реклама

Сили оборони України нарощують присутність та модернізують захисні споруди на кордоні з Білоруссю, щоб максимально убезпечити північний напрямок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Укрінфоррм».

«Цей напрямок посилений різними складовими Сил оборони нашої країни, а також відбувається і укріплення безпосередньо лінії державного кордону, фортифікаційне укріплення прикордоння для того, щоб всі українські воїни, всі складові Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. І всі ті понад 1000 км, які ми маємо з Білоруссю, від Волині до Чернігівщини, то це постійне нарощення наших оборонних можливостей», — сказав Демченко.

Реклама

Водночас, за словами речника ДПСУ, наразі українські прикордонники не фіксують змін або переміщення техніки чи особового складу на території Білорусі поблизу кордону з Україною. Ситуація перебуває під постійним контролем розвідки та підрозділів Держприкордонслужби.

Демченко наголосив, що кордон з Білоруссю залишається для України загрозливим напрямком від початку повномасштабного вторгнення.

Чи можливий новий наступ з Білорусі — останні новини

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив про те, що спільні військові навчання Білорусі та Росії, які готуються на білоруській території, становлять серйозну загрозу безпеці України та самого білоруського народу.

Водночас речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко раніше заявив, що на кордонах з Білоруссю не спостерігається переміщення техніки чи накопичення додаткових сил. Говорячи про чергову перевірку боєготовності у Білорусі чи роздавання там чоловікам повісток, він поінформував, що у Білорусі це відбувається постійно.