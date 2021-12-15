Україна потерпає від дощів і мокрого снігу: без світла залишилися понад пів сотні населених пунктів

Негода в Україні залишила без світла понад пів сотні населених пунктів.
В Україні внаслідок негоди станом на ранок 15 грудня знеструмлені 56 населених пунктів у двох областях. Найбільшого лиха стихія наробила у Львівській області.
Про повідомляє пресслужба ДСНС.
Зокрема, чрез мокрий сніг і дощ без електропостачання наразі 54 міста і селища у Львівській області і два - у Київській області. Наразі фахівці працюють над усуненням проблем зі світлом.
"Станом на 7 годину 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередачі, знеструмлено 56 населених пунктів у 2 областях (Львівська-54 та Київська - 2)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався сніговий зсув: було заблоковано рух на дорозі.
Тим часом 12 грудня сильні пориву вітру в Ужгороді Закарпатської області позривали дахи на трьох будівлях.
Читайте також:
- Відносно висока температура і дощ: синоптикиня дала прогноз погоди на Новий рік-2022
- Найстрашніша ніч в історії штату: в США протягом доби зафіксували 24 торнадо (відео)
- Яке сьогодні свято – все про 15 грудня, церковне свято, що не можна робити