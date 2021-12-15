Україна потерпає від дощів і мокрого снігу: без світла залишилися понад пів сотні населених пунктів

Україна потерпає від дощів і мокрого снігу: без світла залишилися понад пів сотні населених пунктів

Негода в Україні залишила без світла понад пів сотні населених пунктів.

В Україні внаслідок негоди станом на ранок 15 грудня знеструмлені 56 населених пунктів у двох областях. Найбільшого лиха стихія наробила у Львівській області.

Про повідомляє пресслужба ДСНС.

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Зокрема, чрез мокрий сніг і дощ без електропостачання наразі 54 міста і селища у Львівській області і два - у Київській області. Наразі фахівці працюють над усуненням проблем зі світлом.

"Станом на 7 годину 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередачі, знеструмлено 56 населених пунктів у 2 областях (Львівська-54 та Київська - 2)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області стався сніговий зсув: було заблоковано рух на дорозі.

Тим часом 12 грудня сильні пориву вітру в Ужгороді Закарпатської області позривали дахи на трьох будівлях.

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