Україна потрапила до трійки країн, що лідирують за добовою смертністю від COVID-19 в Європі

Україна потрапила до трійки країн, що лідирують за добовою смертністю від COVID-19 в Європі

За кількістю нових інфікувань - Україна на шостій позиції.

За добу 15 вересня у світі діагностували понад 571 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

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Зокрема, у США зафіксували понад 151 тисячу, в Індії та Бразилії – понад 34 тисячі. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Британія.

Україна серед країн світу посідає 20 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок 17 вересня зафіксовано 6 624 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 99 людей, 1 914 пацієнтів одужало. За останню добу кількість хворих зросла на понад 6,6 тисячі.

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