Україна потрапить до "вогняного кільця": коли чекати на астрономічне явище

Кільцеве сонячне затемнення цього року відбуватиметься вдень.

На Землі 10 червня можна буде спостерігати незвичайне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення. Воно цього року проходитиме вдень.

Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії.

Частково "вогняне кільце" зможуть бачити й в Україні.

У NASA повідомляють, що процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.

Жителі Києва зможуть спостерігати сонячне затемнення з 13:26 за київським часом. Максимальної фази воно досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03.

Жителі Львова зможуть спостерігати сонячне затемнення з 13:38 за київським часом. Максимальної фази воно досягне о 14:00 і закінчиться о 14:49.

Останнє кільцеве сонячне затемнення сталося 21 червня 2020 року, його було видно в деяких частинах Африки і Азії.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться над Південною Америкою 4 грудня 2021 року.

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