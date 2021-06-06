Україна потрапить до "вогняного кільця": коли чекати на астрономічне явище

Кільцеве сонячне затемнення цього року відбуватиметься вдень.
На Землі 10 червня можна буде спостерігати незвичайне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення. Воно цього року проходитиме вдень.
Кільцеве сонячне затемнення трапиться тоді, коли місяць заблокує сонячне світло та кине тінь на Землю.
Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії.
Частково "вогняне кільце" зможуть бачити й в Україні.
У NASA повідомляють, що процес затемнення місяця розтягнеться з 11:47 до 16:50 за київським часом.
Жителі Києва зможуть спостерігати сонячне затемнення з 13:26 за київським часом. Максимальної фази воно досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03.
Жителі Львова зможуть спостерігати сонячне затемнення з 13:38 за київським часом. Максимальної фази воно досягне о 14:00 і закінчиться о 14:49.
Останнє кільцеве сонячне затемнення сталося 21 червня 2020 року, його було видно в деяких частинах Африки і Азії.
Наступне повне сонячне затемнення відбудеться над Південною Америкою 4 грудня 2021 року.
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