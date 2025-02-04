Україна потребуватиме фахівців з Африки та Азії: експерт попередив про кадровий дефіцит

Близько 2 мільйонів формально безробітних українців не готові зайняти вакантні посади.

Українському бізнесу наразі бракує понад 3 млн працівників, що становить 32% від чисельності персоналу.

Про це розповів доктор економічних наук Андрій Длігач в етері Вечір.LIVE.

Протягом найближчих 5-7 років Україні потребуватиме фахівців з Бангладешу, Індії, Африки та Близького Сходу. При цьому, зауважується, що близько 2 мільйонів формально безробітних українців не готові до переїзду або перенавчання, щоб зайняти вакантні посади.

Експерт зазначив, що ці люди чекають, що бізнес сам прийде до них, але цього не відбудеться. За його словами, українцям слід ставати більш адаптивними та оперативно змінюватися. Окрім того, держава повинна створити умови, щоб процес найму працівників став простішим.

"А що стосується працівників з Бангладешу — це реальність. Бангладеш, Індія, країни Африки, країни Близького Сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих підприємств, аграрних підприємств, логістичних. Бо нам дійсно, не вистачатиме кілька мільйонів трудових ресурсів у наступні 5-7 років", — зазначив експерт.

Нагадаємо, українки все частіше опановують нові спеціальності через мобілізацію чоловіків.

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