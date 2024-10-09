Україна потребує додаткових засобів ППО для посилення захисту об’єктів енергетики – Міненерго

Про це Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив в інтерв’ю на заході «Енергія бізнесу», організованому Forbes Україна.

«Остання масована атака 26 серпня продемонструвала готовність росіян застосовувати всі види озброєння, у тому числі їхню найдорожчу модифіковану зброю, для ударів по енергетиці. Основне рішення для захисту енергетики – це протиповітряна оборона. Система пасивного захисту неефективна при використанні ворогом балістичного озброєння, а останній удар свідчить, що вони готові використовувати найсучасніше балістичне озброєння, касетні боєприпаси проти нашої енергетики. Тобто єдине рішення, яке дає 100% гарантію, якщо можна взагалі говорити про 100% гарантію, – але це система ППО і професіоналізм наших військових», - сказав він.

Міністр наголосив, що Україна на всіх рівнях працює з західними партнерами і союзниками над посиленням систем ППО.

«Працюємо цілодобово, щоб покращити, підсилити цей захист. Дуже важливо, безумовно, щоб ті обіцянки або публічні заяви, які лунали щодо допомоги нам у контексті протиповітряних систем оборони, швидко реалізовувалися», – підкреслив Галущенко.

Раніше повідомлялося, що з жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури України, що значно вплинуло на стійкість енергосистеми.