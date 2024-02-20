Україна повернула 11 дітей з російської депортації: фото

У вівторок, 20 лютого, 11 українських дітей повернули з російської депортації.
Одинадцять українських дітей повернули з російської депортації.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та РФ. Їхній вік – від 2-х до 16-ти років.
"Робота з возз’єднання родин відбулася за взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Повернення відбулося за сприяння Держави Катар", - повідомив Єрмак.
Він наголосив, що РФ чинить геноцид, але Україна бореться і повертає всіх своїх людей.
Нагадаємо, 2 січня до України повернуто ще одного депортованого юнака Олександра . Його історія розпочалася у квітні 2022 року. 17-річного хлопця у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під Москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування. Зараз Олександр вже у Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути.
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