Україна повернула Білогорівку: Гайдай розповів, чи означає це початок контрнаступу на Луганщині

Збройні сили України звільнили Білогорівку на Луганщині.
Втім, повернення населеного пункту пд контроль України не означає початок контрнаступу в Луганській області.
Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Легендарна Білогорівка - це останній форпост нашої області, в якому постійно тривали бойові дії, контроль населеного пункту був не стійким. Росіяни повністю знищили селище, як і Новотошківське, Тошківку та Попасну. Зараз Білогорівка наша повністю", - написав Гайдай.
За його словами, доля луганського контрнаступу так само залежить від звільнення донецького Лиману.
Як повідомлялося, у Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру. Тим часом росіяни вигадують нові перешкоди, аби не відновлювати пошкоджене ними ж житло мирних людей.
Читайте також:
- Росіяни обстріляли ЗАЕС: пошкоджено обладнання зв’язку одного з енергоблоків
- "Загроза була, є і буде": військовий експерт прокоментував погрози Путіна застосувати ядерну зброю
- "Не такий страшний чорт": експерт прокоментував вплив мобілізації в РФ на перебіг війни