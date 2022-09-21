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Україна повернула Білогорівку: Гайдай розповів, чи означає це початок контрнаступу на Луганщині

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Україна повернула Білогорівку: Гайдай розповів, чи означає це початок контрнаступу на Луганщині

Фото: Associated Press

Збройні сили України звільнили Білогорівку на Луганщині. 

Втім, повернення населеного пункту пд контроль України не означає початок контрнаступу в Луганській області. 

Таку думку висловив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Легендарна Білогорівка - це останній форпост нашої області, в якому постійно тривали бойові дії, контроль населеного пункту був не стійким. Росіяни повністю знищили селище, як і Новотошківське, Тошківку та Попасну. Зараз Білогорівка наша повністю", - написав Гайдай.

За його словами, доля луганського контрнаступу так само залежить від звільнення донецького Лиману.

Як повідомлялося, у Сватовому знищено місцеву окупаційну комендатуру. Тим часом росіяни вигадують нові перешкоди, аби не відновлювати пошкоджене ними ж житло мирних людей.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1501
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