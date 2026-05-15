Україна повернула чотирьох цивільних з РФ: Лубінець розповів зворушливу історію 86-річної героїні

Омбудсмен Дмитро Лубінець

До України з території Росії вдалося повернути ще одну групу незаконно депортованих цивільних громадян. Йдеться про людей, яких окупанти раніше примусово вивезли з Сумської області у грудні минулого року.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «1+1» в межах національного телемарафону «Єдині новини».

Проблеми з документами та шлях додому

Омбудсмен зазначив, що загалом під час тих подій з села Грабовське на територію РФ ворог примусово депортував 51 людину. Частину з них українській стороні вдалося повернути самостійно раніше окремими групами.

Сьогоднішнє повернення чотирьох осіб було ускладнене певними факторами. За словами Лубінця, росіяни нарешті доправили тих громадян, які фізично не могли виїхати самостійно, а також мали суттєві проблеми з оформленням документів.

Історія 86-річної героїні

Особливою гордістю цього повернення стала 86-річна українка. Правозахисник назвав жінку «літньою українською героїнею» та поділився деталями довгої розмови з нею після перетину кордону.

Попри перебування на території держави-агресорки, пенсіонерка не зрадила своїх переконань. Весь цей час вона спілкувалася виключно чудовою українською мовою та не боялася казати правду в очі росіянам.

«Вона розповіла, що немає жодних нацистів, немає проблем в Україні. І попри те, що вона сьогодні казала, що до неї гарно ставились, але водночас вона завжди підкреслювала і просила: будь ласка, поверніть мене додому, на мене там чекає син, він хвилюється», — переповів слова жінки Дмитро Лубінець, додавши, що сьогодні це бажання нарешті здійснилося.

Нагадаємо, у ніч проти 20 грудня 2025 року російські окупанти зайшли до прикордонного села Грабовське на Сумщині, яке розташоване менш ніж за 200 метрів від державного кордону. З населеного пункту вони вивезли на російську територію понад пів сотню місцевих мешканців нібито для проведення так званих «фільтраційних заходів».

За даними військових, майже всі ці люди раніше відмовлялися від евакуації до безпечніших регіонів України попри заклики влади. Переважно це чоловіки та жінки похилого віку. Одній із викрадених жінок виповнилося 89 років.

