Україна повернула додому 197 захисників: що відомо про новий великий обмін полоненими (фото)

Україна і країна-агресорка РФ у середу, 19 березня, провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повертаються 175 наших громадян. Також росіяни додатково віддали 22 тяжкопоранених наших військових.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

"Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери", – зазначив Зеленський.

Серед звільнених – бійці ЗСУ, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Вони захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повертаються:

воїнів ЗСУ – 149,

ТрО – 4,

ВМС – 11,

Нацгвардійців 8, у тому числі троє з "Азову",

троє прикордонників.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Серед врятованих з російського полону цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

Обмін полоненими 19 березня (9 фото)

Переговори про обмін відбувались за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, що Путін у розмові з Трампом пообіцяв, що 19 березня відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною. РФ обіцяла повернути за обміном 175 українських полонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що цей обмін готувався ще до розмови Трампа з Путіним.

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