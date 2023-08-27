Україна повернула ще одну дитину з окупованої території: загарбники хотіли відправити до сиротинця

14-річний хлопчик Іван тепер мешкатиме у новій сім'їна Київщині. Його нові батьки також ВПО.
Україні вдалося повернути з окупованої території 14-річного підлітка, якого росіяни планували відправити до сиротинця.
Про це розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
На початку серпня до Мінреінтеграції звернулася жінка, яка повідомила, що на окупованій частині Херсонщини мешкає 14-річний хлопчик Іван. Після смерті бабусі, яка ним опікувалася, підлітка збиралися відправити в дитячий будинок на окупованій територійї.
Взяти опіку над хлопцем погодилася сім’я внутрішньо переміщених осіб із з окупованої Херсонщини, яка наразі проживає у Київській області. Вони давно знали Івана, ще до переїзду. Але самотужки забрати його з ТОТ не могли.
"Менш ніж за місяць дитина в безпеці на контрольованій території. Дякую всім, хто долучився. Особлива подяка волонтерам, чиї імена поки не можу назвати публічно, але обовʼязково зроблю це після нашої перемоги", – зазначила Верещук.
Раніше ми писали, як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить з них майбутнє "гарматне м'ясо".
Так, з окупованої Донеччини та Запоріжжя загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".
Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) старшокласників з окупованих територій Луганської області. У липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" у Калмикії.
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