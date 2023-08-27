Україна повернула ще одну дитину з окупованої території: загарбники хотіли відправити до сиротинця

14-річний хлопчик Іван тепер мешкатиме у новій сім'їна Київщині. Його нові батьки також ВПО.

Україні вдалося повернути з окупованої території 14-річного підлітка, якого росіяни планували відправити до сиротинця.

Про це розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

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На початку серпня до Мінреінтеграції звернулася жінка, яка повідомила, що на окупованій частині Херсонщини мешкає 14-річний хлопчик Іван. Після смерті бабусі, яка ним опікувалася, підлітка збиралися відправити в дитячий будинок на окупованій територійї.

Взяти опіку над хлопцем погодилася сім’я внутрішньо переміщених осіб із з окупованої Херсонщини, яка наразі проживає у Київській області. Вони давно знали Івана, ще до переїзду. Але самотужки забрати його з ТОТ не могли.

"Менш ніж за місяць дитина в безпеці на контрольованій території. Дякую всім, хто долучився. Особлива подяка волонтерам, чиї імена поки не можу назвати публічно, але обовʼязково зроблю це після нашої перемоги", – зазначила Верещук.

Раніше ми писали, як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить з них майбутнє "гарматне м'ясо".

Так, з окупованої Донеччини та Запоріжжя загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Ще раніше росіяни вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) старшокласників з окупованих територій Луганської області. У липні 280 дітей вивезли з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" у Калмикії.

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